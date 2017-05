Kofs vous dévoile sa ‘’Genèse’’ !

​Découvrez le dernier clip de Kofs, ‘’Genèse – Chapitre 3’’ !

Après le Chapitre 1, ‘’Paradis’’, et le Chapitre 2 ‘’Maître Cohen’’, où on pouvait voir Kofs rapper dans un cimetière, le rappeur marseillais nous offre désormais le chapitre 3, ‘’Genèse’’ ! Les titres de ses morceaux sont pour l’instant rattachés soit à la rue, soit à Dieu et la religion, ce qui donne au rappeur une aura assez spéciale et unique dans le rap game français.

Cette fois, pas de cimetière, mais une forêt dense pour Kofs, qui a gardé sa voix éraillée si reconnaissable, et son flow si carré. On retrouve le MC dans un cadre pas sombre, mais plutôt oppressant, avec une jeune femme qui elle a l’air très sombre dans sa tête.

Encore un son très réussi sur une prod de L’adjoint, avec de bonnes punchlines, et un visuel très réussi, signé Comm une fois de plus. On attend la suite avec impatience !