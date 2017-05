Damso est un homme en or !

​Tout ça grâce à la ‘’Macarena’’…

Et une récompense de plus pour Damso ! Le MC de Bruxelles n’en finit plus de faire pleuvoir les disques d’or et de platine, ça va finir par devenir blessant pour la concurrence… Cette fois, c’est un single d’or qui lui est attribué, pour le titre ‘’Macarena’’, issu de l’album ‘’Ipséité’’. On vous rappelle que pour un single d’or, il faut 10 millions de ventes ou équivalent streaming.

C’est donc une très belle performance pour Damso ! Son album ‘’Ipséité’’ avait d’ailleurs déjà été sacré disque d’or en moins d’une semaine, puis disque de platine, preuve que Damso fait désormais partie des plus gros rappeurs du circuit.

Bref, tout roule pour le MC du 92i, qui enchaîne les dates et showcase en ce moment. Quant à nous, on espère qu’il va bientôt sortir ‘’J’Suis dans le tieks’’, futur hit de l’été et qu’il a déjà joué en concert.