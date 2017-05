Eminem dans le trailer du film sur Dre !

​Eminem balance une très belle punchline sur Dr.Dre et Jimmy Iovine !

Alors que la série-documentaire sur l’histoire de Dr.Dre et son camarade de business Jimmy Iovine va sortir au mois de juillet, la production a décidé de faire monter la température en balançant un petit trailer pour faire patienter les fans.

Pour cela, la production a fait venir un renfort de poids pour parler des deux hommes, un homme qui connaît bien ces deux personnes : Eminem ! L’enfant terrible du rap game a en effet fréquenté les deux depuis le début de sa carrière, et il a donc eu une place de choix pour observer ces deux businessmen gravir les échelons toujours plus haut.

Slim Shady nous balance même une petite punchline dont il a le secret, lui qui a toujours eu le sens de la formule : ‘’Jimmy Iovine is the levitator. Dre is the innovator’’ : Dre est celui qui a les idées, Iovine est celui qui les porte le plus loin possible.

On a hâte de connaître les dessous de cette collaboration qui en a fait deux des plus gros businessmen de l’industrie musicale.