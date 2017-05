2 Chainz officialise la date de sortie de son album !

2 Chainz annonce son grand retour !

Presque 4 ans !

4 ans d’attente pour la sortie du futur album de 2 Chainz !

Le rappeur annonce la bonne nouvelle avec un petit teaser qui nous donne envie de voir la suite.

Dans ce trailer, on retrouve le rappeur en bonne compagnie, dont Drake et Pharrell Williams en pleine créativité et production.

Pour couronner le tout, le rappeur de Toronto au 13 Billboard balance une petite déclaration qui fait chaud au cœur « Tu es mon rappeur préféré, tu as les meilleurs sons ».

Alors que le rappeur a reporté son album intitulé Pretty Girls Like Trap Music, il annonce le 23 mai une nouvelle date qui sent bon l’été !

Rendez-vous le 16 juin pour le prochain projet !