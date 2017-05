Nicki Minaj profite de son célibat avec Nas !

​Dormir avec Nicki sans rien faire, c’est possible ?

Nicki Minaj, grâce à son talent, mais aussi sa plastique et son aura de star, a fait tourner pas mal de têtes aux USA, jusque dans le rap game. De nombreux rappeurs comme Drake, ou encre The Game, ont avoué plusieurs fois être intéressés par la belle rappeuse. Depuis sa rupture avec Meek Mill, elle est célibataire, et compte bien profiter à fond de cette période de sa vie.

Sauf que depuis plusieurs semaines, on lui prête une relation avec le King de New-York, Nas. Cette rumeur a été appuyée par de nombreuses photos où on peut voir les deux ‘’tourtereaux’’ vraiment très très proches. Pourtant, Nicki a démenti hier soir, chez Ellen De Generes, avoir une relation sérieuse avec le rappeur. Mais on sent qu’elle est sur le point de craquer…

‘’Il est tellement gentil… On est si proches. Il est le roi du Queens, et j’aime penser que j’en suis la reine. C’est une légende du rap, et j’ai beaucoup de respect pour ça. Et il est assez mignon…’’, raconte-t-elle à la présentatrice. Quand on lui demande si elle a déjà été chez lui, elle répond : ‘’ Oui ! Je vais chez lui… Je me disais que s’il venait chez moi ça aurait été trop direct. Laisse-moi clarifier ce que je viens de dire, nous n’avons pas couché ensemble. Je suis célibataire donc je profite. Je voulais passer un an sans sortir avec un mec, je déteste les mecs. Mais je pense que je pourrais faire une exception pour lui’’.

Dormir avec Nicki sans rien faire… On n’aimerait pas être à la place de Nas !