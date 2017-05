Waka Flocka Flame relance le clash contre Gucci Mane !

​Les deux ne passeront pas leurs vacances ensemble…

Alors que tout semble sourire à Gucci Mane depuis sa sortie de prison, et qu’il est sur tous les terrains (livres, télévision, album, featurings, etc…), certaines personnes semblent garder contre lui de grosses rancoeurs. C’est le cas par exemple de Waka Flocka Flame, son ancien partenaire à l’époque du Brick Squad.

Les deux s’étaient brouillés en 2013 pour des histoires de sous. La mère de Waka Flocka, qui était l’agent de Gucci Mane et de Waka Flocka, aurait eu une mauvaise gestion de sbénéfices rapportés par leur musique, ce que Gucci lui a reproché.

Waka a donc naturellement défendu la mama, et coupé les ponts avec Gucci Mane. Il a déclaré à la presse : ‘’Vous donnez tant d’opportunité à certaines personnes de réussir, et ensuite ces dernières vous font passer pour le grand méchant, inversant ainsi les rôles. (...) Chacun croit ce qu’il veut mec. Je me fais de l’argent je suis heureux, point’’. Il a également rajouté ‘’Je ne lui en veux pas. Je sais qu’il sait ce que je lui reproche, ce mec sait ce qu’il a fait. C’est au-delà de la musique’’.

Bref, les deux semblent bel et bien irrécnciliables…