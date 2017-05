Kendrick Lamar et Future remixent ‘’Mask Off’’ !

​Et c’est plus que bouillant…

Alors que le titre ‘’Maks Off’’ est devenu l’un des plus gros hits de l’histoire du rap, les remix et reprises se sont multipliées, par tout le monde, de Joey Badass en passant par Chance The Rapper et bien d’autres.

Cette fois, c’est au tour de Future lui-même de remixer son propre titre ! Et pour faire encore mieux, il s’est permis d’inviter une véritable star, en la personne de Kendrick Lamar, venu lâcher lui aussi son couplet sur cette instru à base de flûte que tout le monde connaît.

Et forcément… ça tue tout ! On retrouve le Kendrick qui kicke comme à ses débuts, quant à Future, fidèle à lui-même, il nous ambiance comme jamais. Une excellente idée, ce remix, qu’en pensez-vous ?