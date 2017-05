Rim'k décroche enfin une certification pour ''Fantôme'' !

Le rappeur n'a plus rien à prouver.

Le tonton du rap français a fait un retour en force le 3 mars dernier avec la sortie de son projet "Fantôme".

Dans la lignée de la "Monster Tape", le rappeur du 94 nous a dévoilé un projet complet et vient d'obtenir la même certification que la mixtape précédente. En effet, plus de deux mois et demi après la sortie de "Fantôme", le projet vient d'être certifié disque d'or !

Rim'K prouve une nouvelle fois qu'il est un artiste incontournable du rap français et qu'il reste dans la tendance après tant d'années de carrière et de réussite.