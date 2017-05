The Weeknd s’offre un manoir hallucinant !

Vous ne devinerez jamais le prix…

Le manoir semble être le nouveau signe de richesse indispensable pour les vedettes du rap US. Drake, Kanye West, 50 Cent, ils ont tous acheté des barraques incroyables pour monter qu’ils pesaient dans le game.

Cette fois, c’est au tour de The Weeknd de s’offrir un véritable palace. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il y a mis le prix, puisque l’endroit lui a coûté plus de 20 millions de dollars, le tout pour 12 140 m² de terrain, 9 chambres, 11 salles de bain, et une petite maison d’invités à côté.

De quoi passer un week-end (lol) tranquille avec sa belle, Selena Gomez, puisque le manoir comprend également un théatre, une cave à vin, une salle de gym, bref, le gars se met très très bien !