Quand la toile s'acharne sur Lil Durk !

​Un blasphème pour les fans de rap ? On vous laisse juger…

Future se serait probablement bien passé de toute cette pression et tout ce buzz… Lil Durk, le rappeur de Chicago, a en effet annoncé à Future dans un tweet qu’il le considérait comme le Tupac moderne. Les puristes se sont donc étouffés dans leur café et ont immédiatement réagi en masse sur Tweeter.

‘’Je me désabonne’’, ‘’Je me déconnecte’’, ‘’Lil Drk tu fumes trop’’, voilà ce qu’on pouvait lire hier sur les réseaux au sujet de cette affaire. Les gens l’accusent de faire des déclarations inutiles pour faire le buzz, étant donné que sa musique ne rencontre pas un énorme succès.

Là-dessus, les gens ont probablement raison. Puis il faut aussi que les médias et les rappeurs arrêtent d’essayer de trouver un nouveau Tupac, le rap actuel est rempli de personnalités très intéressantes et très charismatiques, même si elles n’ont peut-être pas encore atteint l’envergure de Tupac. Ceci dit, s’il faut absolument être fils d’une black panther et mourir assassiné pour devenir une légende du rap, ça ne laisse plus beaucoup de chances aux rappeurs modernes…