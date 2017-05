MGK et Lil Uzi Vert allument la mèche au Billboard Music Awards !

La prestation de Céline Dion leur a fait de l'effet.

Il y a deux jours, les États-Unis ont accueilli la 23 ème édition des Billboard Music Awards dont on a pu voir un Drake en très grande forme. Une soirée où les plus grands artistes de la planète étaient de la partie comme la chanteuse mondialement connue Céline Dion.

La diva aux centaines de millions d'albums vendus est venue interpréter les vingt ans de son titre mythique "My Heart Will Go On" dans une performance remplie d'émotion sous les yeux ébahis du public.

Effectivement, deux rappeurs ont dû avoir les yeux très ébahis lors de la prestation de Céline Dion. En plein live, Machine Gun Kelly et Lil Uzi Vert sont retournés en enfance le temps d'un joint. On les voit, grâce au portable de Lil Uzi, en train de fumer un pétard en toute discrétion, ou presque.

Entre l'épaisse fumée blanchâtre et la voix de Céline Dion, les deux MCs étaient sur un petit nuage !