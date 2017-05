Damso devient incontournable !

Son album "Ipséité" rentre dans la cour des grands.

Il n'aura pas fallu beaucoup de temps au rappeur belge du 92I avant de voir son dernier projet en date décoller. Disque d'or en moins d'une semaine, le rappeur à la sombre plume est passé de l'ombre à la lumière en moins d'un an, et on comprend pourquoi.

Aussi talentueux dans l'écriture que dans la prestance, l'explosion de sa carrière n'était qu'une question de temps. Travailleur acharné, Damso vient de nouveau d'être récompensé pour son opus "Ipséité".

En effet, le poulain de Booba, a écoulé cent mille albums et transforme son projet en disque de platine ! Une belle carrière s'ouvre à lui, on attend désormais la sortie du projet de son mentor qui devrait être tout aussi violent.