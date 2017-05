L’album de Nas est presque fini !

​Nas va bientôt nous sortir sa tuerie !

Beaucoup d’actus pour Nas en ce moment ! La légende de la East Coast a serré la belle Nicki Minaj, mais il a également signé chez un énorme label, celui de Dj Khaled ! Tout ça en prenant le temps de discuter poésie avec des professeurs d’Harvard, et en s’occupant des génériques de la série ‘’The get Down’’.

Bref, Nasty Nas est sur tous les fronts, et il prépare également un album pour 2017 ! Un album qui va sortir chez le label de Dj Khaled, donc, et qui est presque terminé, si on en croit les dires de son frère sur son compte Instagram !

Jungle, son petit frère membre du groupe Bravehearts, a en effet publié un cliché de lui et son frère avec une légende assez explicite : ‘’ #NasAlbumAlmostDone’’. On n’a toujours pas de date de sortie, mais on espère que c’est pour bientôt !

Entre Jay-Z, Nas, Asap Rocky, Joey Badass, et bien d’autres encore, la lutte pour le trône de New-York s’annonce violente !