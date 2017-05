Sofiane casse la baraque avec ‘’Bandit Saleté’’ !

​Fianso a fait mal au rap jeu cette semaine !

Alors que l’album ‘’Bandit Saleté’’ de Sofiane sortait le 12 Mai dernier, on connaît déjà les chiffres de ventes de la fameuse première semaine, celle que tout le monde scrute attentivement. Si on ne peut pas approuver cette culture de l’instant, qui fait oublier les albums en une semaine alors que la durée de vie d’un projet peut parfois être beaucoup plus longue, on ne peut pas non plus nier que la première semaine est un bon indicateur de la popularité d’un album.

Et pour Fianso, ce qu’on peut dire, c’est qu’il a réussi une excellente première semaine ! En effet, le rappeur signe la meilleure performance de sa carrière avec 20 151 exemplaires vendus, dont 8093 en physique, 2789 en digital et 9269 en streaming.

Félicitations à lui, et on lui souhaite le meilleur pour la suite.