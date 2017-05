P.Diddy dévoile le trailer du docu sur Bad Boy !

​Diddy fait monter la sauce avant la sortie de son documentaire.

C’est la mode des documentaires sur le rap en ce moment ! Après Death Row, c’est désormais au label Bad Boy de s’offrir son propre docu. Le bail sera produit par P.Diddy himself, bien entendu, car le manager est toujours le premier pour faire des sous !

Alors que l’anniversaire de Biggy tombait lors des Billboard Music Awards 2017, P.Diddy en a profité pour lui rendre un hommage poignant lors de la cérémonie. Il a rappelé que si Bad Boy avait vendu autant d’albums, c’était surtout grâce à Biggy, et ses 25 millions d’exemplaires écoulés via ses deux albums et ses classiques.

P.Diddy a également annoncé la sortie très prochaine du documentaire sur l’histoire de son label, Bad Boy Record, avec un beau trailer. Plus qu’à attendre le 25 juin prochain pour découvrir ce nouveau film sur l’un des piliers de l’Histoire du rap !