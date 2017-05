Le biopic sur Michael Jackson prévu pour bientôt !

Le biopic sur M.J retrace ses deux dernières années de vie !

8 ans après la disparition du roi de la pop, Michael Jackson, un biopic sur ses deux dernières années d’existence devrait arriver sur vos écrans.

Le biopic fait fureur dans l’industrie du cinéma, surtout quand il s’agit de musique.

Du biopic sur le fameux groupe de la West Coast, "Straight Outta Compton" ou le très attendu « All Eyez On Me » retraçant la vie du célèbre 2Pac, c’est la chaîne Lifetime qui diffusera « Searching For Neverland » un biopic sur la légende, Michael Jackson !

Prévu pour le 29 mai prochain, le géant M.J serait au cœur de la réalisation et quoi de mieux que de rentrer dans l’intimité, l’antre de la légende musicale, Neverland.

Le pays imaginaire où Michael Jackson avait l’habitude de se recueillir. Sous forme de long métrage, inspiré par le livre best sellers "Remember the Time : Protecting Michale Jackson in his final days", le biopic mettra en valeur la vie du chanteur durant ses derniers instants.

Vous retrouverez le célèbre sosie de la star alias « Navi » le 29 mai en espérant que la famille Jackson ne s’oppose pas aux projets comme la plupart des productions précédentes :