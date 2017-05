Il sort un album pour sa thèse à Harvard !

​Et il passe avec les honneurs !

Ça y est, le rap pénètre même les universités les plus élitistes du monde. En effet, Obasi Shaw, un jeune de 20 ans, a produit un album de dix titres pour présenter sa thèse à la prestigieuse université américaine d’Harvard, une première dans l’Histoire de l’université (probablement une première mondiale).

Le projet s’appelle ‘’Liminal Minds’’, et le sujet est l’identité noire aux USA perçue par les points de vue de différents personnages. Le sujet est toujours brûlant là-bas, avec l’élection de Trump qui a rajouté de l’huile sur un feu qui brûlait depuis longtemps déjà…

Le jeune Obasi pensait que ça ne serait jamais accepté par l’université, mais les examinateurs lui ont donné tort, et l’ont admis dans l’une des filières les plus reconnues de leur école., en lui mettant une excellente note.

L’université de Harvard semble s’intéresser au hip hop de plus en plus, Nas y avait notamment déjà été récompensé, et ils avaient également invité Dj Khaled, Chance the Rapper et Pusha T à venir y donner des cours.