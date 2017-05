NTM remplit deux Bercy en 9 minutes !

Le groupe NTM va devoir prévoir d’autres dates !

On vous avait déjà parlé du retour de NTM sur scène pour deux dates mythiques à Bercy, les 9 et 10 mars 2018. La billetterie pour l’achat des places s’est ouverte au public le 19 Mai dernier. Et on peut dire que le groupe a fait un tabac, puisqu’il a réussi à remplir ses deux dates en à peine 9 minutes !

30 000 places vendues en 10 minutes, voilà une performance assez incroyable qui mérite d’être saluée, surtout pour deux des rappeurs les plus anciens de France, tout ça pour fêter les 30 ans du groupe.

Résultat, devant un tel succès, ils ont décidé de rajouter une troisième date parisienne à leur agenda, le 8 mars. Les deux MCs vont donc enchaîner trois Bercy en trois soirs, encore une performance inédite.

Ils sont encore là, prêts à foutre le souk et tout le monde est corda !