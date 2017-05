Quand CR7 se sent qualifié ''d’infréquentable.''

‘’Lossa je brille de mille feux donc fuck ce game d’épileptiques’’

Mais qu’est ce qui lui a pris ?

Après le sacre hier soir face à Malaga, le quadruple Ballon d’Or s’est présenté ‘zahef’ face à la presse. Plutôt que de fêter le titre de champion d’Espagne tout juste acquis, le portugais s’en est pris à la presse.

« Ça me dérange quand les gens parlent de moi quand ils ne savent rien. La presse parle de choses sur Cristiano Ronaldo qui sont fausses. C’est pour ça que je ne regarde pas la presse, que je ne regarde pas la télévision, car vous parlez de moi d’une mauvaise façon, tant au niveau du foot qu’en dehors. »

« C’est pour ça que les gens ne connaissent pas la réalité car vous parlez de moi comme si j’étais un délinquant ou une personne qui ne fait rien de bien. »

« Les critiques ne me préoccupent pas car, à la fin des comptes, les gens finissent par se taire. Je ne suis pas un saint mais je ne suis pas un diable non plus. J’ai une famille, une mère, un fils et je n’aime pas qu’on me mette dans le même sac que ceux qui font des bêtises. »

Nous vous proposons également de découvrir le résumé du match face à Malaga.

Et pour les fans du club nous vous proposons de revivre la joie de Zinedine Zidane et sa bande.