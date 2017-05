Le film avec Nekfeu sort bientôt !

​Nekfeu bientôt sur vos écrans avec ‘’Catherine du Nine’’ !

Ça y est, une des sensations cinématographiques de l’année va bientôt arriver sur vos écrans ! En effet, le film que Nekfeu est en train de tourner avec Catherine Deneuve (ou ‘’Catherine du Nine’’ comme la surnomment les fans du Fennec) est bientôt terminé, et il a désormais une date de sortie : le 8 novembre 2017.

Le titre de l’œuvre, c’est ‘’Tout nous sépare’’, et le thème du film sera la rencontre entre deux univers plutôt éloignés, avec en arrière-plan une opposition maison bourgeoise / cité de Sète sur fond de disparition et de chantage.

Seront également présents dans le casting Nicolas Duvauchelle et Diane Kruger, deux sacrées pointures du grand écran. On a hâte de voir ce que ça va donner, d’autant plus que le rap français commence à être du plus en plus présent au cinéma, comme Kaaris, Joeystarr, Kool Shen, Disiz, et bien d’autres. On veut donc voir si Nekfeu va être aussi bon devant la caméra que derrière le mic’ !