Booba, un album et une marque de whisky !

​Une année 2017 remplie de projets pour Booba…

Alors que le D.U.C. n’avait sorti aucun projet en 2016, chose qui n’arrive presque jamais, Booba est bien décidé à faire de 2017 son année à lui. En effet, le rappeur du 92i est sur tous les fronts depuis le début de l’année, avec notamment un modèle de montre.

B2o vient de franchir un palier en sortant sa propre ligne de whisky, à l’image des grandes stars US comme Diddy ou Jay-Z avant lui. C’est le premier rappeur français à monter sa propre marque de spiritueux. Au niveau du visuel, tout est noir, il n’y a vraiment plus d’espoir comme le disait Booba. Le logo est une espèce d’énorme hibou bien stylé, et la forme est parfaite pour la lancer dans le public si jamais il se montre hostile.

Les bouteilles seront disponibles en fin d’année 2017. Revenons à la musique maintenant, puisque c’est quand même cela qui nous intéresse : l’album du D.U.C. est bientôt terminé ! C’est en tout cas ce que semble indiquer la photo postée sur son compte Instagram en fin de semaine dernière. On n’a pas de date précise pour la sortie, mais il devrait arriver très prochainement.

En même temps que l’album ‘’Surnaturel’’ de Rohff, pour relancer le clash ? Booba en est bien capable…