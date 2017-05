Josman se transforme en ‘’Megazord’’ !

​Découvrez le dernier clip de Josman, ‘’Megazord’’ !

C’est le retour du gars Josman ! Quelques jours avant la sortie de sa mixtape ‘’000$’’ qui sera disponible dès le 9 juin 2017, le rappeur nous balance le clip de ‘’Megazord’’, qui est extrait de ce projet à venir. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que Josman confirme largement les espoirs placés en lui avec ce titre.

La vidéo très réussite est réalisée par Marius Gonzalès, et on y voit le rappeur assis sur la Tour Eiffel, comme pour symboliser son objectif, conquérir la capitale. Le rappeur débite salement son flow sur une bonne prod de Eazy Dew, avec un texte très egotrip, où le MC se livre sur les femmes, sur la concurrence, et son envie de tout arracher.

La référence à l’énorme machine des Power Rangers n’est pas anodine, puisque le Megazord est réputé indestructible, il gagne toujours à la fin. C’est d’ailleurs grâce à lui que l’équipe des Rangers finit toujours par triompher. Un bon timing, vu que le film sur les Power Rangers est tout récent.

Bref, du très bon boulot. Et vous, qu’en pensez-vous ?