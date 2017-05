Kalash Criminel et Keblack te font danser dans ‘’Mélanger’’ !

​Découvrez le dernier clip de Kalash Criminel et Keblack, ‘’Mélanger’’ !

La connexion la plus incroyable du game entre Kalash Crminel et Keblack a accouché d’un hit monstrueux ! Le son va passer dans tous les clubs cet été, c’est certain, et ça va propulser Kalash Criminel à un niveau de notoriété qu’il n’avait peut-être jamais espéré, en tout cas pas aussi tôt dans sa carrière.

Le titre ‘’Mélanger’’ a tous les ingrédients pour faire danser la France pendant les mois qui vont suivre. Une bonne instru bien rythmée, un refrain très simple et efficace, et surtout, un clip assez irréel, où on voit l’homme cagoulé se déhancher et ambiancer le morceau comme jamais. Keblack et Kalash Criminel ont parfaitement réussi à interchanger leurs univers, pour nous donner un truc cohérent, bien qu’un peu fou.

On a maintenant hâte de voir le prochain featuring improbable de Kalash Criminel, avec Black M !