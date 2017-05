Quand Jul s'invite dans un mariage !

Après "Mon Bijou", le rappeur a performé dans un vrai mariage !

Alors que la machine du rap français continue sa route musicale en ayant annoncé son énième album studio intitulé "Je ne me vois pas briller" prévu le 16 juin prochain, le rappeur marseillais fait bien plus que des projets et des clips !

En effet, une vidéo dont on ne connaît pas la source montre Jul en plein live lors d'un mariage. On peut y voir les mariés et les invités s'ambiancer sur "En Y" de l'artiste extrait de l'album "My World".

Cependant, quel est le prix pour faire venir la star à son mariage ? Quelles sont les conditions ? Auriez-vous aimé avoir l'Ovni à votre mariage ? En tout cas, félicitations aux mariés !