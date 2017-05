T-Pain et Lil Wayne dévoilent leur album !

​Ça y est, l’album commun est enfin sorti !

On vous en parlait pas plus tard qu’hier, après que T-Pain ait posté sur son compte Twitter une photo qui demandait au public s’ils voulaient que l’album commun entre lui et Lil Wayne sorte un jour. Après 20 000 retweets en à peine quelques heures, le rappeur avait pu mesurer l’attente du public pour ce projet.

Toujours à l’écoute de ses fans, T-Pain vient donc de dévoiler cet album tant attendu, qui s’appelle comme prévu ‘’T-Wayne’’. L’album contient 8 titres, et il est disponible en intégralité sur la page soundcloud de T-pain.

Pour information, on vous rappelle que les deux rappeurs avaient formé leur duo en 2008, et que le projet était attendu depuis donc presque dix ans. On peut dire qu’il était temps !