Tory Lanez et Drake enfin réconciliés !

​Tory et Drake ont enterré la hache de guerre !

Un bon clash, ça doit avoir un début et une fin. Les deux rappeurs de Toronto Tory Lanez et Drake semblent l’avoir bien compris, et c’est tant mieux pour la musique ! En effet, les deux MCs étaient en embrouille depuis plusieurs années pour la suprématie de la scène canadienne qu’ils revendiquaient tous les deux.

Depuis, les deux rappeurs s’envoyaient des piques par chansons interposées, mais pas vraiment directes comme pour Meek Mill et Drake par exemple. Mais finalement, tout est bien qui finit bien, puisque Tory Lanez a posté sur son compte Instagram un cliché où on voit les deux rappeurs poser côte à côte.

Maintenant que les tensions sont apaisées, les deux vont pouvoir porter Toronto encore plus haut, et ça, c’est une excellente nouvelle pour le rap, tant la ville regorge de jeunes talents très prometteurs.