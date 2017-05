Kalash boycotté par Trace TV !

​La chaîne Trace TV a boycotté le chanteur Kalash…

Hier, Kalash avait accusé la chaîne Trace TV de boycotter la scène antillaise dans ses programmes. Aujourd’hui, c’est la chaîne qui a réagi à ses accusations, en prenant une décision plutôt radicale. En effet, Nicolas du Roy, directeur des antennes, a décidé de retirer tous les clips de l’artiste de la programmation des chaînes du groupe, en métropole et dans les DOM-TOM.

Le directeur se défend en affirmant que Trace a été le seul média à jouer les clips de Kalash en métropole, et déclare que Kalash a publiquement traîné dans la boue le nom de la chaîne, raison pour laquelle Kalash est désormais banni des antennes.

Ce clash frontal n’augure rien de bon, que ce soit pour la chaîne ou pour l’artiste. La chaîne perd une de ses plus grosses têtes d’affiche, et Kalash perd visiblement un de ses principaux moyens de diffusion de ses clips. On espère qu’ils vont réussir à s’entendre de nouveau…