Après la victoire de l’AS Monaco, Mbappé ne souhaite pas faire la fête !

La réaction du jeune Mbappé est surprenante !

Le jeune Kylian Mbappé et son équipe de l’AS Monaco sont devenus mercredi soir les champions de France en rapportant 2-0 face à l’AS Saint-Etienne.

Quoi de mieux que de fêter la victoire en toute beauté ?

La plupart des joueurs monégasques en pleine festivité se réjouissent du titre de champion.

Cependant, un joueur phare de l’équipe manque à l’appel : Kylian Mbappé !

D’après un journaliste de l’Equipe, le jeune prodige de 18 ans a préféré s’absenter durant la célébration, mais pour quelles raisons ?

Le joueur de l’AS Monaco préfère récupérer de son match, en vue de sa sélection en équipe de France et des matchs à venir :

“Pour l’anecdote, Mbappé pas chaud pour aller faire la fête avec ses coéquipiers. Il veut rentrer “récupérer”. Et ce n’est pas une blague”.

Le talent et la tête sur les épaules, Mbappé n’arrête pas de nous surprendre !