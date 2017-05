SCH a-t-il plagié Hamza ?

La question mérite d’être posée…

C‘est le site Noisey qui a mis à jour un nouveau rebondissement dans l’affaire du plagiat supposé de SCH, Bellek et Lacrim pour le morceau ‘’Ca va’’. Le scandale avait éclaté il y a une semaine lors de la sortie de l’album du S, qui avait été presque immédiatement accusé d’avoir plagié le morceau d’une chanteuse anglaise, Paigey.

Il est vrai que la ressemblance entre les morceaux est plutôt frappante, et que l’absence de crédits sur le morceau du S est plutôt étrange, ne serait-ce que pour le beatmaker qui a fait la prod à l’origine. Mais il est aussi possible que la prod ait été envoyée à plusieurs labels et plusieurs artistes, avec quelques ébauches de couplets déjà posés dessus (des ‘’yaourts’’ en langage technique). La ressemblance entre les deux titres serait donc logique.

Là où l’histoire devient encore plus drôle, c’est qu’Hamza, l’OVNI musical belge, a sorti un morceau avec la même instru, bien avant SCH mais aussi avant Paigey. Les deux artistes auraient donc eux aussi plagié Hamza, dont le son ( ‘’ Anh Yeah’’ ) est extrait d’une des musiques gratuites. Bref, il y a peu de chances que l’affaire soit portée en justice et qu’on ait le fin mot de cette histoire. Et de toute façon, le rap a toujours volé ses inspirations un peu partout dans la musique, c’est même ça qui fait sa force !