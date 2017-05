Le Club vous parle de ses ‘’Belles’’ !

​Découvrez l’excellent dernier clip du Club, ‘’Belles’’ !

Avec le clip de ‘’Belles’’, Le Club passe à la vitesse supérieure. Les visuels avaient toujours été travaillés, mais celui-ci est d’un niveau graphique bien plus élevé que les précédents. On ne va pas vous en dire plus, car il y a une ‘’petite historie’’ remplie d’images symboliques qu’on vous laisse découvrir.

Mais ce qui est sûr, c’est que Le Club précise avec ce clip les contours de son univers, et de ce que le groupe va devenir dans le futur : des avant-gardistes, ou au moins des mecs qui ont leur propre style qu’ils exploitent à fond. L’esthétique maison de poupées du clip le prouve encore une fois.

Le son ‘’Belles’’ est bien entendu extrait de leur EP ‘’Hors-série’’. Une nouvelle mixtape est également prévue pour bientôt, et elle s’appellera ‘’Série 97’’. On vous tient au courant !