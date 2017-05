Drake n’a jamais quitté le Top Billboard depuis 2009, un record !

Incroyable ! Drake n’a jamais quitté le Billboard Hot 100.

Depuis « Best I Ever Had », Drizzy Drake n’a fait que de grimper et son ascension est plus que remarquable.

« Started from the bottom » pour atteindre et rester dans le top Billboard depuis 8 ans, le travail paye et les chiffres ne mentent pas.

Depuis quelques temps, on voyait déjà l’engouement autour de ces exploits, ses chiffres, ses ventes et les prestations époustouflantes, mais on apprend que Drake n’a eu aucun moment dans sa carrière, sans singles classés…

Sur le tweet du label OVO, on découvre que le canadien il ne s’est pas passé une semaine sans un morceau inscrit dans le Billboard Hot 100, le classement le plus prestigieux de l’industrie musicale !

Certifié et confirmé par le compte « chart data », Drake aurait cumulé plus de 400 semaines consécutives dans les charts.

Une performance qui permet au rappeur de rejoindre les trois artistes Lil Wayne (326 semaines) Rihanna (216 semaines) et Nicki Minaj (207).