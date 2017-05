100 000 fans chantent ''92I Veyron'' de Booba !

Même après vingt ans de carrières, Booba a dû avoir de sacrés frissons !

Le Duc du rap français est reparti de plus belles et, à l'occasion d'une tournée en Afrique, Booba est monté sur la scène du festival Mawazine au Maroc.

Alors que Booba s'est apprêté à interpréter l'un de ses tubes les plus connus intitulé "92I Veyron" et comptabilisant plus de 47 millions de vues, le rappeur s'est vu offrir le plus beau des cadeaux.

En effet, imaginez-vous une seconde, cent mille personnes chantant en cœur les paroles de son fameux titre. Une expérience qui, même après vingt ans de carrière, n'a pas dû le laisser indifférent !

On vous laisse découvrir cette vidéo partagée sur le compte Instagram de l'artiste, attention, frissons garantis !