Amber Rose nie être en couple avec French Montana !

La sulfureuse Amber serait en couple avec French Montana

L’ex du rappeur Wiz Khalifa affole la toile une énième fois concernant son statut de mère célibataire ou en couple.

Petit récapitulatif pour ceux qui ne connaissent pas la créature : Amber Rose est une ex stripteaseuse, vixen et ancienne amante du rappeur Wiz Khalifa.

Elle a eu un enfant avec le rappeur de Pittsburgh, nommé Sebastian et elle bouleverse ses fans sur son Instagram en postant des photos sexy et des postes aux légendes assez drôles.

On l’a aperçu cette semaine en compagnie du rappeur French Montana, en train de se baigner à Miami et les deux acolytes ont également passé la soirée dans un club de la ville et le moins que l’on puisse dire, c’était chaud !

Alors que la majorité des médias les annoncer en couple, Amber Rose nie clairement les faits et la vision médiatique.

C’est sur son terrain de jeu favori qu’elle répond aux rumeurs en postant une photo de Montana et elle en pleine complicité !

"Quand un ami t’aime bien parce que ta personnalité est incroyable, que ton cœur l’est encore plus mais que tout internet te pense en couple avec chaque pote masculin que tu as…"

On attend de voir la suite...