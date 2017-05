Ludacris présentera le nouveau ‘’Fear Factor’’ !

Ça va être incroyable !

Si vous êtes nés avant les années 2000, vous vous souvenez forcément de l’émission Fear factor, pendant laquelle on forçait les candidats à faire tout un tas de trucs dégueulasses pour gagner de l’argent, comme manger des vers, des yeux d’autruche, ou ce genre de délires bien sales.

MTV a décidé de remettre l’émission au goût du jour, et pour ce faire, la chaîne a appelé un renfort de poids. En effet, Ludacris, le rappeur et aussi acteur, sera le présentateur de cette nouvelle version. L’émission était annoncée en Avril, mais elle a été un peu retardée, et devrait finalement être sur vos écrans le 30 Mai prochain.

Chaque épisode durera une heure, et il y aura 12 épisodes dans la première saison de l’émission. Bref, du très sale en perspective !