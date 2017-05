Lil Wayne s'attaque enfin à Martin Shkreli !

L'homme détenant "Tha Carter V" va avoir des problèmes !

L'homme le plus détesté des États-Unis et multimillionnaire, suite à l'augmentation abusive d'un médicament contre le sida, commence à se mettre dans de beaux draps.

Après avoir acheté l'album unique du Wu-Tang Clan pour la modique somme d'un million de dollars et de ne pas l'avoir fait partager, Martin Shkreli se met désormais Lil Wayne à dos en détenant illégalement le légendaire "Tha Carter V" .

En décembre dernier, Martin a diffusé sur Périscope un enregistrement inédit de Weezy au plus grand malheur de ce dernier. Après avoir lancé une action en justice contre le jeune multimillionnaire, Lil Wayne a fait marche arrière après que Shkreli lui ai promis qu'il ne diffuserait pas d'autres extraits de "Tha Carter V".

Cependant, début mai dernier, Shkreli a dévoilé deux nouveaux extraits, dont l'un en compagnie de la star du moment…Kendrick Lamar !

Malgré la qualité désastreuse de la diffusion, Weezy en a plus que marre et demande au jeune homme de lui remettre au plus vite la copie de "Tha Carter V". De plus, si Martin dévoile de nouveau un extrait, le MC l'enverra devant les tribunaux.

Les avocats de Weezy et Universal Music ont tous déclenché des lettres de cessation à son égard, on conseille vraiment au jeune homme sans paroles et sans honneur de remettre sa copie de "Tha Carter V" avant de finir au tribunal ou... dans un trou !