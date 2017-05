Ice Cube annonce la suite de ‘’Friday’’ !

​Ice Cube va bien tourner une suite du film culte ‘’Friday’’ !

Il y a plusieurs jours, John Witherspoon, qui jouait le père d’Ice Cube dans le film mythique ‘’Friday’’, avait révélé à des journalistes que Warner Brothers avait donné son accord pour tourner la suite du film. Hier soir, lors du Late Late Show, c’est Ice Cube qui a confirmé la rumeur.

‘’Nous travaillons sur un film maintenant. On va l’appeler Last Friday’’, a annoncé le rappeur, ex-membre de NWA. Si on n’a pas de date de sortie, on a donc déjà le titre du film, et c’est déjà beaucoup, pour les fans de ‘’Friday’’, qui avait parodié le hip hop et l’univers gangsta west coast jusqu’à le tourner en ridicule, pour notre plus grand plaisir.

On a hâte de voir à quoi va ressembler cette suite ! Et vous ?