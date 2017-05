Un fou s'invite dans le lit d'Amber Rose !

Malgré tout le staff présent, l'homme a fait comme chez lui…

Soirée plutôt étrange pour Amber Rose. Connue pour être l'ex compagne de Wiz Khalifa et mère de son enfant, la femme aux formes plus qu'attirantes a reçu une visite des plus étranges.

Selon des sources proches d'Amber et TMZ, l'homme serait entré dans sa maison de la Vallée de San Fernando hier en fin de nuit en cassant une des fenêtres de la cuisine avant de traverser le garde-manger.

Alors qu'Amber Rose, sa mère, son fils, son assistant et ses gardes du corps dormaient d'ailleurs dans la maison, l'individu plutôt fou est resté durant près de quatre heures à vagabonder dans la maison. Selon des sources de TMZ, l'homme serait même resté dans la maison lorsqu'un assistant préparé le petit-déjeuner.

De plus, d'après les caméras de vidéo surveille, Amber Rose a découvert l'homme se faufiler dans son lit avant de s'enfuir. La personnalité mondaine américaine a bien évidement contacté les forces de l'ordre, une enquête est ouverte, et aussi étrange que cela puisse paraitre, il semblerait que l'individu n'a rien volé.