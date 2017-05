Vald dévoile le clip de ''Si j'arrêtais'' !

Découvrez le dernier clip de Vald : Si j'arrêtais, extrait de "Agartha" toujours disponible

Depuis la sortie de son premier album "Agartha", certifié disque d'or, Vald s'est placé parmi les leaders du rap français.

Une plume unique, un personnage insolent, mais surtout un réel talent qu'il manie à la baguette ! Aujourd'hui, le rappeur d'Aulney-sous-bois présente le visuel de "Si j'arrêtais" réalisé par Kub & Cristo.

Dans ce visuel, Vald nous emmène dans les coulisses de ses différents clips. On peut découvrir le rappeur sous une tout autre forme, entre agacement et plaisir, on vous laisse voir ce clip composé de…clips !