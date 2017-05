Atlanta, la série de Childish Gambino, débarque en France !

​Childish Gambino bientôt sur vos écrans !

Ça y est, Atlanta, la série écrite par Donald Glover, aka Childish Gambino, va enfin être diffusée en France ! Après près d’un an d’attente, vous aurez le plaisir de pouvoir admirer sur vos écrans l’histoire de Earn, étudiant pauvre qui sort de l’école et décide de devenir le manager de son cousin rappeur, Paper Boi.

Le tout dans la ville d’Atlanta, berceau du rap des années 2000 et 2010, où les deux jeunes tentent de survivre tant bien que mal. L’occasion d’apercevoir en arrière-plan, l’incroyable rapport entre la véritable fourmilière qu’est Atlanta et le monde du rap.

La série sera visible sur OCS City, la diffusion de la saison 1 est d’ailleurs déjà commencée. Entre Atlanta, The Get Down, ou encore Power, on peut dire que le rap a enfin la place qu’il mérite à la télévision !