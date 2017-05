Kendrick fait son entrée au Capitole des États-Unis !

Mais pas de la façon dont vous pensez.

Considéré comme le boss du rap game, Kendrick Lamar a récemment dévoilé son album "DAMN" s'écoulant à plus de 600 000 exemplaires en première semaine. Avec de tels scores à chaque sortie musicale et autres, on comprend que K-Dot a une base fan incroyable dépassant largement les limites du ghetto.

Effectivement, grâce à une élève du Colorado, Kendrick Lamar fera bel et bien son entrée au Capitole des États-Unis, mais en peinture !

Cette jeune fille du "Colo.'s Centennial High Shool" nommée Tiona Cordova de Pueblo vient de décrocher le lauréat du "Concours d'art du Congrès 2017", d'après le Twitter du député du Colorado Scott Tipton, grâce à sa peinture de K-Dot.

La récompense de ce concours lui permettra d'être reconnue lors d'une cérémonie de remise des prix à Washington D.C et surtout de voir sa peinture accrochée au Capitole des États-Unis pendant un an !

Décidement, K-Dot arrache tout autant sur la toile que sur toile !