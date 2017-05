Asap Rocky cambriolé !

​Les gars lui ont pris plus d’un million !

Le braquage du siècle ? Peut-être pas non plus, mais pas loin. C’est ce qui est arrivé à Asap Rocky hier soir, à son domicile. Dans la nuit, aux alentours de 11h30, trois hommes ont frappé à la porte de Rocky. Une femme a répondu, et ils l’ont immédiatement menacée avec une arme à feu. Elle les a donc laissé entrer.

Ils ont ensuite fait le tour de la maison, pour voir ce qu’ils pouvaient trouver, et ont dérobé pas loin de 1,5 millions de dollars de bijoux. Asap n’était pas présent à son domicile, et la jeune femme était probablement une proche du rappeur (vous voyez ce qu’on veut dire…), qui n’a par chance pas été blessée.

Selon les forces de l’ordre, interrogées par le site TMZ, les voleurs préparaient le coup depuis longtemps, et avaient déjà fait plusieurs repérages sur les lieux.

Allez Asap, en un disque tu refais le million qu’ils t’ont volé !