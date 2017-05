Ghali est refait dans ‘’Happy Days’’ !

​Découvrez le dernier clip de Ghali, ‘’Happy Days’’ !

Le prodige italien est de retour. Ghali est à nouveau allé chercher Charlie Charles, le Metro Boomin’ italien pour nous sortir une nouvelle tuerie. Plusieurs questions se posent à l’écoute de ‘’Happy Days’’ : quand Ghali va-t-il cesser d’humilier la concurrence ? Va-t-il un jour sortir un son mauvais, ou même moins bon que les autres ?

Car pour l’instant, le parcours est un sans-fautes absolu, et il n’y a pas un son qu’on peut qualifier de mauvais. Et encore, on ne parle pas des clips, qui sont à chaque fois parfaitement adaptés pour les sons. C’est une fois de plus le cas pour le clip de ‘’Happy Dayz’’, où on peut trouver le MC en Afrique, dans une école ou avec un éléphant, dans une écurie,ou dans la rue, et surtout, sappé comme jamais.

Ghali est partout chez lui ! Que pensez-vous de ce clip ?