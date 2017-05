DJ Khaled quitte son compte Snapchat pour Instagram !

Le roi des stories snapchat vient de quitter le game pour rejoindre son concurrent, Instagram

Alors que le réseau social dégringole dans la bourse, c’est un énième coup dur pour Snapchat, le réseau aux photos et vidéos instantanées.

Mauvaise nouvelle pour les followers du célèbre inventeur du « They don’t want to… » ou « I got the Keys », ces gimmicks devenues culte grâce à l’application !

On ne peut pas le nier, DJ Khaled était accro à Snapchat … Ses multiples stories, son lifestyle et ses vidéos optimistes que l’on suivait dans les moindres détails vont manquer à ses deux millions d’abonnés.

C’est en 2015 que le businessman avait décidé de s’inscrire sur Snap, pour être plus proche de ses fans mais aujourd’hui, c’est pour une raison marketing que le DJ des stars s’émancipe du groupe au fantôme !

En effet, il y aurait plus de visiteurs de story Instagram que sur Snapchat, (200 millions contre 163 millions) car depuis la mise à jour du réseau social Instagram, on peut aussi faire des story et partager sa journée comme sur Snapchat.

Le patron de Naritiv fondateur du projet s’exprime à propos de cette hausse des auditeurs Instagram :

« En tant que média, Instagram peut presque imiter le rôle que jouait autrefois un site web. C'est devenu un endroit où l'on peut être complet sur mobile. »

C’est une nouvelle histoire qui commence pour DJ Khaled en espérant que ses fans ne soient pas trop déçus, on vous laisse revivre les moments les plus funs du Snap de Khaled !