Monaco s'offre la prestation d'un énorme rappeur pour célébrer le titre !

La Principauté se voit déjà champion !

Alors que le club de la Principauté devrait décrocher le Championnat de France dans les prochains jours, la cellule recrutement du club a sorti les gros moyens pour dénicher cette star du rap.

Le lendemain de la 38e et dernière journée du championnat, Monaco fêtera sa victoire (quasi acquise) sur la place du Palais et pour l'occasion, 50 Cent sera présent afin d'interpréter ses plus gros tubes.

En cas de victoire ou de match nul contre Saint-Etienne, ce soir à 21 heures, Monaco remportera le titre après une saison historique !