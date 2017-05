Travis Scott fait un record du monde avec ''Goosebumps'' !

Le fameux titre de Travis a fait jumper la foule plus d'une fois.

En 2012, Kanye West et Jay-Z ont surpris la capitale française, mais surtout le monde, en jouant douze fois consécutives le célèbre titre "Ni**as in Paris" extrait de l'opus "Watch The Throne".

Un record du monde qui vient d'être détrôné par la star du moment Travis Scott. En effet, le week-end dernier dans l'Oklahoma, le rappeur est devenu le nouveau recordman en jouant quatorze fois d'affilée "Goosebumps".

Accompagné d'une foule en folie, Travis Scott rentre définitivement dans la légende avec ce record du monde ! À qui le tour ?