Stormzy aide une jeune à aller à Harvard !

​Stormzy lui a lâché un gros billet !

Une étudiante anglaise de 21 ans, Fiona Asiedu, avait besoin de 12 000 £ pour payer ses frais de scolarités, elle qui veut aller à Harvard. Elle a lancé une cagnotte en ligne, et a reçu à cette occasion une aide plutôt inattendue.

En effet, Stormzy, la star du rap londonien, a contribué à la cagnotte, et de manière plus que généreuse, puisque le rappeur lui a offert pas loin de… 9000 £ ! Un très beau geste, qui reflète parfaitement la personnalité du rappeur, généreux, et qui veut toujours faire parler de lui en bien.

Il avait d’abord donné l’argent sous son nom civil, Michael Ebenazer Kwadjo Omari Owuo Junior, avant de finalement effacer tout ça et de rendre le don anonyme, mais les internautes avaient déjà relayé la nouvelle. Généreux et humble, ça change de Migos hein ?

Si vous ne connaissez pas le rappeur, on vous met ici un de ses sons, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble.