Travis Scott annonce la sortie du prochain album en collaboration avec Quavo !

La Flame annonce que l’album collab avec Quavo est en route !

Il y a quelques jours de cela, Travis Scott s’était fait arrêter pour incitation à l’émeute. Dès sa sortie de prison, le rappeur de Goosebumps s’est empressé de sortie 3 nouveaux titres assez bouillants !

Néanmoins, La Flame n’a pas fini de faire parler de lui puisqu’il annonce une nouvelle des plus surprenantes : l’album en commun avec Quavo serait prévu pour bientôt !

Le rappeur du trio Migos rafle les feats depuis le titre phare du groupe « Bad and Boujee ».

C’est durant une interview GQ, que le rappeur du sud nous annonce la fameuse nouvelle de façon spontanée :

“The Quavo album is coming soon. I’m dropping new music soon. You know how I do it though: I like surprises,” he revealed to the outlet during the conversation.

« L’album de Quavo est en route. Je vais balancer un nouveau titre bientôt. Tu sais comment je fais, bien que j’aime surprendre ».

Le hitmaker s’est aussi confié sur sa tournée qui fait polémique sur l’ambiance et les nombreux événements qui se sont déroulés comme le fan qui a sauté du balcon !

Travis Scott affirme qu’il ne s’attendait pas à un tel engouement, mais il reste serein sur la suite des projets à venir.