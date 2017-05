Kendall Jenner est meilleure sur les podiums qu'à vélo !

Décidément, la starlette aime bien embrasser le sol…

À quelques semaines du lancement du "Tour de France", Kendall Jenner s'entraîne à fond, mais il lui reste encore beaucoup de travail.

Alors qu'on peut l'apercevoir au loin vêtue d'un manteau à plume rose sur un beau vélo rouge, on se dit que la vidéo n'aura pas grand intérêt, mais que nenni…

En effet, prise de vitesse (au moins 20km/h !) le célèbre mannequin n'a pas tellement compris l'utilité des freins et a préféré faire confiance à son instinct soit freiner avec… les pieds !

Bien évidemment, seul les plus expérimentés peuvent se permettre ce genre de folie et Kendall Jenner est loin de l'être comme on peut le voir ! Effectivement, c'est avec très grande classe que le modèle s'est étalé de tout son long sur les graviers, mais professionnelle qu'elle est, Kendall a tout de même pensé à sauver son outil de travail en relevant le visage avant le choc !

Après la chute dans les escaliers, on vous laisse découvrir ce grand moment qui débarquera très prochain dans un épisode de "L'incroyable famille Kardashian" vu le caméraman (hors tmz) présent qui, on notera, préfère filmer cet exploit plutôt que de la relever.

En tout cas, sa sœur Khloe Kardashian a pris un malin plaisir à partager cette cascade sur son compte Instagram, sacrée famille !