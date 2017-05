Kendrick Lamar et Dj Premier, de nombreux feats en attente !

​Kendrick Lamar et Primo, la connexion rêvée ?

Au panthéon du rap, il y a eu peu de places pour les DJs. Pourtant, certains sont devenus de vraies légendes, comme Grandmaster Flash, et aussi Dj Premier. Le pionnier du scratch made in East Coast, qui a bossé avec les plus grands comme Nas, Guru (RIP), Rakim, Papoose, et bien d’autres encore, est toujours derrière ses platines à New York à produire un peu tout le monde.

Après une photo où le Dj pose à côté de Kendrick Lamar, de nombreux internautes se sont questionnés sur une hypothétique collaboration entre les deux. Primo a surpris tout le monde, en répondant que les deux artistes avaient déjà enregistré plusieurs sons, mais qu’ils n’avaient pour l’instant pas été retenus pour aucun album.

Peut-être bientôt un album commun entre les deux ? Caserait d’une lourdeur incroyable !