Jay-Z s'implique davantage pour aider les jeunes défavorisés !

La "Fondation Shawn Carter" repart de plus belle.

Il y a maintenant plusieurs années, Jay-Z a créé un organisme de bienfaisance qu'il a fondé aux côtés de sa mère, Gloria Carter. Nommé "Shawn Carter Foundation", cet organisme en partenariat avec "eBay For Charity" a pour but d'aider les jeunes défavorisés à financer leurs frais de scolarité.

Aujourd'hui, "eBay For Charity" vient de lancer une mise aux enchères afin de reverser 100% des profits aux programmes éducatifs et aux fonds d'études de la "Shawn Carter Foundation". Cette mise aux enchères vous permettra de gagner des biens de célébrités telles que Demi Lovato et Nick Jonas, mais aussi des expériences uniques comme une soirée VIP dans le club new-yorkais de Jay-Z.

Après avoir recueilli quatre millions de dollars pour les jeunes défavorisés en 2003, Jay-Z, sa mère et "eBay For Charity" lancent un nouveau processus afin de toucher autant de personnes que possible, selon Carter.

Jay-Z a expliqué les raisons de faire équipe avec "eBay For Charity" lors d'un entretien avec Billboard : "Il y a tellement de jeunes, dont beaucoup sont des étudiants de première génération, qui ont envie d'aller au collège mais n'ont pas les fonds. Ma mère et son père nous ont appris à le faire avancer et à donner à la communauté. C'était mon inspiration pour la fondation. Cela me rend tellement heureux d'être mis dans une situation où je peux aider la prochaine génération."

Les enchères ont été lancées hier à cinq heures du matin et s'achèveront le 24 mai à une heure de l'après-midi. Si vous souhaitez faire partir du projet, vous pouvez y participer ci-dessous !